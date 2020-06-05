Пострелявший из лука Зеленский насмешил соцсети

Пользователи соцсетей высмеяли украинского президента Владимира Зеленского, пострелявшему из лука по «Кабану» в ходе визита в Хмельницкую область.

На кадрах можно увидеть, что главе государства во время встречи предложили выстрелить из лука в мишень с изображением кабана. На ролике видно, что Зеленский попал в ногу «кабана», что окружающие встретили аплодисментами.

В комментариях под видео пользователи высмеяли поведение украинского лидера, при этом некоторые увидели в изображении кабана аллюзию на экс-президента страны Петра Порошенко.