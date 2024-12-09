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Новогодний MiXX: на Sibnet.ru стартует новая игра

Источник:
Sibnet.ru
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Игра «Новогодний MiXX»
Фото: © Sibnet.ru
Новый год — елка, мандарины, шампанское и, конечно же, подарки. Отправляйтесь в путешествие за призами вместе с Дедом Морозом в новой игре от Sibnet.ru и Ростелекома.

«Новогодний MiXX» — это виртуальная настолка, поиграть в которую можно с 9 по 22 декабря. Кидайте кубики и передвигайтесь по карте. Если встанете на поле с заданием — выполните его и заработайте баллы.

Старт игры в 00 часов 9 декабря по новосибирскому времени (20.00 мск).

В заданиях потребуется соединять по смыслу пары, находить слова или составлять фразы. Темы — самые разнообразные: про фильмы, книги, интернет, мобильную связь и школьные предметы.

Каждый день карта игры «Новогодний MiXX» будет обновляться. Чтобы заработать максимальное количество баллов и занять призовое место, надо не пропускать дни.

Чтобы набранные баллы сохранялись в истории игры и можно было бороться за призы, нужно зарегистрироваться на портале Sibnet.ru и играть в авторизованном состоянии.

Что в призах

Три главных приза достанутся игрокам, набравшим наибольше количество баллов за время игры согласно рейтинговой таблице.

Первое место — умная колонка с голосовым помощником «Марусей», второе — уличная купольная IP-камера с сервисом облачного наблюдения, третье — внутренняя Wi-Fi камера с сервисом облачного наблюдения.

Дополнительный призовой фонд будет разыграны между участниками, занявшими места с четвертого по 300-е. Это ночники с беспроводной зарядкой, блютус-колонки, пауэрбанки, беспроводные мыши и умные термосы.

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