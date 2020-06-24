NASA показало закаты на других планетах

Специалисты NASA разработали высокоточный симулятор атмосферы, его использовали, чтобы показать закаты на планетах Солнечной системы
Закаты своей красотой обязаны газовому, водному и пылевому составу атмосферы. У каждой планеты эти переменные существенно отличаются. При этом взаимодействие между светом и имеющимися в атмосфере различными молекулами может подсказать свойства атмосферы.
Моделирование показало, что закат на Уране будет сопровождаться
переходом от лазурного цвета к синему с бирюзовыми оттенками. Это объясняется
тем, что водород, гелий и метан в атмосфере поглощают красную часть спектра и
рассеивают синие и зеленые волны.
Многолетние изучения атмосфер планет Солнечной системы позволяют смоделировать закат на каждой из них. Агентство продемонстрировало видео, на котором можно полюбоваться закатами на Марсе, Венере, Титане и других планетах.