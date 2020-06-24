NASA показало закаты на других планетах

Специалисты NASA разработали высокоточный симулятор атмосферы, его использовали, чтобы показать закаты на планетах Солнечной системы

Закаты своей красотой обязаны газовому, водному и пылевому составу атмосферы. У каждой планеты эти переменные существенно отличаются. При этом взаимодействие между светом и имеющимися в атмосфере различными молекулами может подсказать свойства атмосферы.

Моделирование показало, что закат на Уране будет сопровождаться переходом от лазурного цвета к синему с бирюзовыми оттенками. Это объясняется тем, что водород, гелий и метан в атмосфере поглощают красную часть спектра и рассеивают синие и зеленые волны.



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Многолетние изучения атмосфер планет Солнечной системы позволяют смоделировать закат на каждой из них. Агентство продемонстрировало видео, на котором можно полюбоваться закатами на Марсе, Венере, Титане и других планетах.