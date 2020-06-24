НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

NASA показало закаты на других планетах

Источник:
Sibnet.ru
222 0
Фото: © NASA

Специалисты NASA разработали высокоточный симулятор атмосферы, его использовали, чтобы показать закаты на планетах Солнечной системы

Закаты своей красотой обязаны газовому, водному и пылевому составу атмосферы. У каждой планеты эти переменные существенно отличаются. При этом взаимодействие между светом и имеющимися в атмосфере различными молекулами может подсказать свойства атмосферы.

Моделирование показало, что закат на Уране будет сопровождаться переходом от лазурного цвета к синему с бирюзовыми оттенками. Это объясняется тем, что водород, гелий и метан в атмосфере поглощают красную часть спектра и рассеивают синие и зеленые волны.

Многолетние изучения атмосфер планет Солнечной системы позволяют смоделировать закат на каждой из них. Агентство продемонстрировало видео, на котором можно полюбоваться закатами на Марсе, Венере, Титане и других планетах.

Еще по теме
Астронавт заснял с МКС тень от редкого солнечного затмения
Снимки кольцеобразного солнечного затмения опубликовали в Сети
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Кольцеобразное затмение Солнца: что увидят в России
смотреть все
Технологии #Космос #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Парад Победы завершился в Москве
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Подробности
•
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
•
Новые идеи Путина: у богатых взять, детям раздать
•
За что голосуем: ключевые поправки в Конституцию
•
Закулисье парада: как это было 24 июня 1945 года
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске
Сибирь 24.06.2020 16:42
Новосибирский зоопарк открылся после «карантина»
Сибирь 24.06.2020 08:00
Скончался зараженный коронавирусом верховный лама Тувы
Сибирь 23.06.2020 20:54
Ученые заявили о риске превращения Байкала в мутную лужу
Сибирь 23.06.2020 19:45
Самое популярное
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
24104
Толстолобика больше метра длиной поймали в Чите
6281
Магазины и зоопарк откроют в Новосибирске
4101
Microsoft внезапно обновила Windows 7
3741
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Парад Победы завершился в Москве
•
Мировой уровень углекислого газа установил рекорд
•
Президент Киргизии пропустил парад Победы из-за коронавируса
•
Озвучены пожизненные последствия COVID-19
Как это работает
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Если на добыче ресурсов то и до 60% можно.

Тархун Зелёный

Не до 15%, а до 30% как минимум.

Иркут 69

Сумасшествие какое то... Осталось только для поднятия престижа врача - делать операции на скорость или...

_ASUS__

частично, но не всецело ... виноваты сша и европа которые по сути развели януковича на политический шантаж...

Stabilitron

Так он сначала снизил налог богатым с 35% до 13, при этом не забыв всем остальным поднять с 12% до 13%,...