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Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог подоходный налог с 13% до 15% для тех россиян, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей. Глава государства заявил об этом в телевизионном обращении к гражданам.

Налог будет начисляться на ту часть, что превышает 5 миллионов. По оценкам главы государства, такая мера позволит бюджету дополнительно получить 60 миллиардов рублей. Деньги пойдут на лечение детей и покупку медицинского оборудования.

«С учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что решения об использовании этих средств должны быть прозрачными и абсолютно открытыми. Предстоит создать механизм участие в распределении денег врачей, общественных деятелей с безупречной репутацией.

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