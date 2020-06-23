Путин предложил с 1 января повысить НДФЛ

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог подоходный налог с 13% до 15% для тех россиян, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей. Глава государства заявил об этом в телевизионном обращении к гражданам.

Налог будет начисляться на ту часть, что превышает 5 миллионов. По оценкам главы государства, такая мера позволит бюджету дополнительно получить 60 миллиардов рублей. Деньги пойдут на лечение детей и покупку медицинского оборудования.

«С учетом нового качества администрирования, внедрения здесь цифровых технологий появилась возможность распределять налоговую нагрузку более дифференцировано и направлять дополнительные финансовые поступления на решение конкретных, значимых для общества задач», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что решения об использовании этих средств должны быть прозрачными и абсолютно открытыми. Предстоит создать механизм участие в распределении денег врачей, общественных деятелей с безупречной репутацией.