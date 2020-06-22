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Памятник Теодору Рузвельту в США уберут за неполиткоректность

Источник:
ТАСС
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Фото: Luigi Novi / CC BY 3.0

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах) перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован.

«За последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто набирающим силу движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдаем за тем, что все большее внимание в мире и в США обращается на статуи как мощные и вредные символы системного расизма», — приводит ТАСС слова президент музея Эллена Фаттера.

Представители музея также подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента Соединенных Штатов, а с «иерархической композицией» самого памятника. В центре монумента находится сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. В качестве жеста уважения к Рузвельту в музее планируют назвать в его честь зал, посвященный вопросам биологического разнообразия.

#Мир
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Власти города, обладающие правами на памятник, согласовали предложение музея. «Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую», — приводит газета выдержки из заявления мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Градоначальник также отметил, что памятник «изображает чернокожих и коренных жителей Северной Америки как порабощенных и расово неполноценных».

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи.

В некоторых случаях вандалы крушили памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки для европейцев, а также монумент первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону.

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