Путин потребовал восстановить окружающую среду в Норильске

Президент России Владимир Путин потребовал полностью восстановить окружающую среду на месте разлива нефтепродуктов в Красноярском крае, а не просто «быстренько прибраться».

«Необходимо не просто оперативно исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более, что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на совещании по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

Президент отметил, что «главное — не что называется, быстренько прибраться, а обеспечить именно качественное восстановление почв и водного пространства». «Надо продолжать вести самый строгий контроль за ликвидацией последствий аварии, а также за хранением и транспортировкой загрязненного грунта», — сказал он.

По словам Путина, «опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России пока еще не было». Поэтому в данном случае потребовались «серьезная концентрация сил и МЧС, и Роспотребнадзора, территориальных служб и органов, привлечение к работе специалистов, ученых, экологов, и, конечно, бизнеса и предприятий, на территории которых произошла авария».

«Знаю, что удалось переломить ситуацию, локализовать разлив топлива, а затем приступить и к очистке загрязненных площадей», — констатировал глава государства.

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Он потребовал доклада, «есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнений, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба».

Путин также указал «Норникелю» на обязанность полностью устранить ущерб от разлива нефтепродуктов. «Очевидно, что последствия аварии для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые, на рекультивацию и восстановление потребуется значительное время, и сотрудники компании "Норникель" обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба», — подчеркнул глава государства.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара произошел разлив топлива. Более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов загрязнили 160 тысяч квадратных метров грунта и попали в водоемы.