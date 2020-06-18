НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России

Источник:
РИА Новости
192 0
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Врачи в военном клиническом госпитале имени Бурденко ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 первым 18 добровольцам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи официальном приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.

Уточняется, что девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты госпитале имени Бурденко. «По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — говорится в сообщении.

#Здоровье
Что означают антитела к COVID-19

«После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», — подчеркнули в Минобороны.

Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе-сентябре этого года.





Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Назарбаев заразился коронавирусом
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Наука #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Русский баскетбол с двумя кольцами изобрели в Омске
Сибирь 18.06.2020 18:55
Камеры засняли побег чиновника в Иркутске от СК
Сибирь 18.06.2020 17:35
Поезд споткнулся о камни, накиданные школьницами
Сибирь 18.06.2020 16:30
Иркутская область вышла на пик заболеваемости COVID-19
Сибирь 18.06.2020 13:50
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13880
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7556
Найден самый простой способ выключить рекламу на YouTube
2829
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2488
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Роскомнадзор вернул Telegram
•
Экс-помощник Трампа назвал Путина манипулятором
•
Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России
•
Назарбаев заразился коронавирусом
Подробности
•
Первый реактивный: триумф и катастрофы Ту-104
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Боны не справились: сколько ценной рыбы погубит норильская авария?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
31
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
29
Президент России объяснил важность поправок в Конституцию
28
Жириновский предложил ввести в России зарплатный стандарт
22