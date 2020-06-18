Вакцину от COVID-19 вкололи добровольцам в России

Врачи в военном клиническом госпитале имени Бурденко ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 первым 18 добровольцам, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Таким образом, оборонное ведомство совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи официальном приступили к клиническим испытаниям российского препарата для профилактики COVID-19, которые 16 июня одобрило Министерство здравоохранения.

Уточняется, что девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты госпитале имени Бурденко. «По результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — говорится в сообщении.

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«После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», — подчеркнули в Минобороны.

Через несколько дней, после получения первых данных о безопасности и переносимости вакцины, проведут иммунизацию следующей группы добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что сотрудники НИИ, которые и разрабатывали вакцину, а также он сам уже сделали себе прививку: после этого у всех обнаружили защитные антитела. По информации Минздрава, первые образцы препарата могут быть доступны в августе-сентябре этого года.