Лучшие пародии Галкина: от Ельцина до Малышевой

Актер, телеведущий и муж Пугачевой — так последнее время называют Максима Галкина. Но в первую очередь он остается комиком и пародистом, именно пародии прославили артиста и дали зеленый свет на большую сцену.

Максим Галкин 18 июня празднует 44-й день рождения.

Артистический дебют Галкина состоялся в 1994 году, когда ему было 19 лет. В Театре эстрады он участвовал в программе «Дебюты, дебюты, дебюты», где пародировал Владимира Жириновского и Бориса Ельцина. С тех пор карьера Галкина пошла в гору.

За долгие годы выступлений в репертуаре Галкина появились колоритные пародии на других политиков, звезд шоу-бизнеса, бизнесменов, актеров.

Елена Малышева

Телеведущая программы «Жить здорово» полюбилась Галкину не столько за способность выдавать перлы, сколько за эксперименты в своей передаче. В разных пародиях Галкин высмеивал ее высказывания о пользе обрезания, о грустной вагине и других гениталиях.

«Учтите, я рядом с ними снимаю в Останкино свою программу. У нас общий коридор. Периодически в него выбегают вот эти вот печень, почки, размером с человека, едят в коридоре. Я видел как-то печень отбирала у почек еду, ну страшное дело», — шутил Галкин о программе Малышевой.

Рената Литвинова

Из-за своеобразной манеры поведения и речи Рената Литвинова часто становится объектом пародий. Самая известная пародия на актрису принадлежит Максиму Галкину. Ее фразы «Я такая странная» и «Как страшно жить», мастерски скопированные Галкиным, стали уже частью фольклора.

В одной из популярных пародий на актрису Галкин использует платок, рассказывая, как правильно его повязать. «Можно вот так вот или вот так. Главное, чтобы платок закрыл все, что у вас страшное, понимаете? Замаскировались и идете куда-нибудь там, искать мужика…», — произносит пародист голосом Литвиновой.

Сергей Собянин и Владимир Путин

Одна из самых последних пародий — диалог по видеосвязи мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Галкин высмеял поочередный порядок прогулок после выхода из самоизоляции для жителей столицы, и формулировки этого распорядка.

Менее чем за сутки пародия собрала больше 1,5 миллиона просмотров в Instagram артиста, но уже на следующий день ряд российских СМИ удалили новости о ролике юмориста.

Борис Ельцин

Любимым персонажем для пародий Галкина долгое время был российский президент Борис Ельцин. Именно Ельцин и принес популярность начинающему в 90-х артисту.

«Часто я изображал и изображаю наших политических деятелей. Но один политик сделал, конечно, очень много для нашей юмористики — Борис Николаевич Ельцин. Его уход очень ударил по многим авторам, потому что он сам последний год практически писал для всех юмористов», — говорил в одном из номеров Галкин про Ельцина.

Владимир Жириновский

Еще один удачный для Галкина политик — Владимир Жириновский. Не лишённый юмора депутат Госдумы близко знаком с выступлениями артиста и реагирует на них в своей манере.

«Да пускай будет себе пародия, анекдоты, но они не соответствуют действительности. Когда он меня пародирует, я так никогда не говорю. Он так кричит истошно. Я спокойно всегда говорю», — рассуждал Жириновский в интервью на радио «Комсомольская правда».