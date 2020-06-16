НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде

Источник:
РБК
451 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продолжительность новогодних праздников в 2021 году могут сократить до трех дней, с 1 по 3 января, проект соответствующей поправки в Трудовой кодекс разработал председатель комитета по экономической политике Совета Федерации, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — приводит РБК пояснительную записку к законопроекту Кутепова.

В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова включаются все дни с 1 по 8 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОзвучены признаки второй волны коронавируса

В проекте отмечается, что первоначально в 2020 году планировалось лишь 118 нерабочих дней — суббот, воскресений и государственных праздников, однако из-за введения антивирусных нерабочих дней и дополнительных выходных для проведения парада Победы и всероссийского голосования по поправкам в Конституцию их число уже выросло до 147.

Кутепов отмечает также, что и после майских праздников, когда режим нерабочих дней формально закончился, многие предприятия и организации не вернулись к полноценной работе, так как «снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному».

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением COVID-19, президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Позднее он выступил с новым обращением к россиянам, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля, а затем и до 11 мая.

Тема: Распространение коронавируса
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Опыт узников: как не свихнуться на самоизоляции
Парад Победы отменили в 14 городах России
Плазму крови с антителами к коронавирусу перелили в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Рынок труда #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
Как это работает
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Дизайн-проект ремонта: роскошь или экономия?
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Воздушный парад Победы отрепетировали над Новосибирском
Сибирь 16.06.2020 18:32
Туристы в Кузбассе покормили медведя колбасой
Сибирь 16.06.2020 18:07
Ученик в Новосибирской области сжег школу из-за конца каникул
Сибирь 16.06.2020 14:59
Карантинный организм завезли в Омскую область на яблоках и абрикосах
Сибирь 16.06.2020 14:56
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
13162
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
4623
Аномальный холод взял курс на Сибирь
4116
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
3515
Обсуждение (3)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
•
Урезать новогодние праздники до трех дней предложили в Совфеде
•
Найдена самая заразная мутация коронавируса
•
Рассекречены характеристики будущего флагманского Xiaomi
Подробности
•
Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда
•
Вандалы против искусства: самые многострадальные шедевры
•
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
•
Школьные поборы, или Скандал вместо выпускного
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Журналист из Франции предрек США судьбу Советского Союза
62
Путин объяснил, сколько россиян готовы поддержать поправки
49
Бастрыкина попросили проверить слова Навального о ветеране
47
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Наследие Рима: что означает орел на гербе России
34