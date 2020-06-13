Озвучены признаки второй волны коронавируса

Приход второй волны коронавируса будет похож на сезонное поведение гриппа, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.

«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус. В июле, августе и сентябре мы забудем про коронавирус», — цитирует Зуева телеканал «Звезда».

Эксперт напомнил, что SARS-CoV-2, как и грипп, является пневмотропным, то есть поражающим верхние дыхательные пути вирусом. При этом коронавирус отличается от других вирусов высокой заразностью, но это его качество со временем начнет ослабевать.

«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью. То есть вторая волна начнется где-то с октября месяца», — спрогнозировал Зуев.