Посол Германии ответила на слова Трампа о защите от России

Американские войска находятся в Германии не для защиты страны, а для поддержания трансатлантической безопасности, заявила посол Германии в Соединенных Штатах Эмили Хабер.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

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«Американские войска (присутствуют в Германии) не для защиты Германии. Они для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», — приводит РИА Новости слова Хабер.

На территории ФРГ размещены 34,5 тысячи американских военных. Трамп заявил о 52 тысячах военнослужащих, так как включил в них гражданских специалистов Минобороны США.