Путин впервые высказался по поводу беспорядков в США

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал массовые протесты в США, начавшиеся после гибели афроамериканца по вине белого полицейского.

Российского лидера удивила реакция губернаторов некоторых штатов на распоряжения Дональда Трампа. «Президент говорит: "Надо сделать так-то и так-то", а на местах губернаторы говорят: "Да пошел ты подальше"», — приводит РИА Новости.

«То, что произошло, — это проявление каких-то глубинных внутренних кризисов», — сказал глава государства, отметив, что этот кризис наблюдается давно - с момента прихода к власти президента США Дональда Трампа. «Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — пояснил Путин.

#О людях Неизвестный Путин: что любит президент России

Волна протестов и беспорядков в ряде американских городов прокатилась после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились кадры, на которых видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на задержанного наручники и повалили на землю, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, а затем затихает. Позже он умер в реанимации. Через несколько дней четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

После начала массовых протестов Трамп потребовал от губернаторов штатов ввести Национальную гвардию, однако власти ряда регионов заявили, что способны справиться с беспорядками и без военных.