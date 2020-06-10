Тарифы ЖКХ предложили «заморозить»

Глава Минстроя России Владимир Якушев предложил не повышать тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 июля. В случае положительного решения, они будут «заморожены» на уровне 2019 года.

«Сегодня есть инициатива о том, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — цитирует Якушева «Интерфакс». Чиновник при этом подчеркнул, что решение пока не принято.

Рост цен на ЖКУ в 2020 году был утвержден в конце прошлого года распоряжением правительства. Предполагалось, что в среднем плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Самая высокая планка была установлена для Чеченской Республики — 6,5%.

Минстрой ранее обратился в правительство с просьбой поддержать сферу ЖКХ, ее предлагалось включить ее в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. В частности, указывалось, что на управляющие компании легла дополнительная нагрузка.