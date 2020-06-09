Потопы спрогнозировали для шести регионов России

Обильные дожди пройдут в шести регионах России, в том числе и в Сибири. Ученые предупредили о вероятности подтоплений, сообщила пресс-служба ВНИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

«В период с 8 по 15 июня в связи с прохождением дождевых осадков прогнозируется подтопление пониженных участков местности и выход воды на пойму в бассейне реки Енисей Енисейского района Красноярского края, на реке Кеть Верхнекетского района Томской области, на реке Зея в Мазановском, Зейском и Селемджинском районах Амурской области», — сообщил начальник института Сергей Диденко.

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Аналогичный сценарий ожидается на реках Бикин и Уссури в Пожарском и Дальнереченском районах Приморского края, на реке Шексна в Шекснинском районе Вологодской области, на реке Солоница Нерехтинского района Костромской области, где уровень воды превышает среднемноголетнее значение более чем на полметра.

По данным МЧС по Красноярскому краю, на территории региона из проливных дождей затопило шесть населенных пунктов. Из всех подтопленных населенных пунктов эвакуировало почти 100 дачников и жителей деревни, в том числе 17 детей.