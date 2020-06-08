Туристы в Красноярском крае едва не погибли на затопленном острове

Сотрудники МЧС в Красноярском крае во время облета подтопленных территорий заметили на островке туристов, среди них были и маленькие дети. Вода уже подступала к палаткам, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Спасатели на вертолете Ми-8 совершали облет в Партизанском районе края. Недалеко от населенного пункта Кутурчин они увидели группу людей. Туристы были отрезаны водой на небольшом островке.

Люди стояли на возвышенности, все дороги вокруг них были затоплены, вода уже подбиралась к палаткам. Пилоты посадили вертолет на небольшой сухой «пятачок».

Туристы бросили большую часть вещей и поднялись на борт. В Кутурчине остались их палатки и автомобили. Людей успешно эвакуировали в Красноярск. Двое из девятерых спасенных — дети девяти лет и одного года.

В этот же день красноярские спасатели при возвращении на аэродром базирования на вертолете Ми-8 спасли шестерых подростков в 20 километрах от населенного пункта Мина. Они также были отрезаны водой на острове и не могли выбраться. Замерзшие подростки были подняты на борт и доставлены в до дома.

Из-за дождей в регионе уже подтоплены несколько поселков, где проживает 500 человек, и размыты дороги. В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий.