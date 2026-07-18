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Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Сейсмограф регистрирует землетрясение
Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение зафиксировано в Новосибирской области около города Карасук, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации ведомства, сейсмическая активность магнитудой 5.3 зафиксирована на широте 53.31, долготе 77.86. Отмечается, что интенсивность в эпицентре подземных толчков составила 6.8 по оценке MSK 64.

В населенном пункте расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги. Региональный главк МЧС уточнил, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, разрушений нет, никто не пострадал.

До этого землетрясение магнитудой 4 произошло 16 июля в Искитимском районе Новосибирской области. Эпицентр сейсмологического события находился в зоне угольных разрезов, примерно в 70 километрах от Новосибирска.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?