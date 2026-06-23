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Чем опасен дым от лесных пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Дым от лесных пожаров над Новосибирском
Фото: © Sibnet.ru
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае снова захватил соседние регионы Сибири. Небо стало серым, а жители жалуются на запах гари. Чем опасен для здоровья смог от пожаров?

В составе дыма содержатся различные токсичные вещества, включая окиси азота, углекислый газ, угарный газ, синильную кислоту, тяжелые металлы. Они в комплексе и по отдельности вызывают нарушения в работе организма.

Головная боль

Углекислый газ расширяет сосуды мозга, что провоцирует головную боль. Ее степень зависит от концентрации вещества: чем выше, тем боль сильнее. 

Снижение умственных способностей

Угарный газ (CO) связывается с гемоглобином, блокируя перенос кислорода к клеткам мозга. Это приводит к снижению концентрации внимания, замедлению реакции, ухудшению памяти.

Слабость и сонливость

Организм воспринимает дым как вредное воздействие и запускает иммунный ответ. Вырабатывающиеся воспалительные вещества (цитокины) вызывают состояние, похожее на начало болезни: усталость, вялость, сонливость, снижение мотивации к активности. Также эти симптомы связаны с недостатком кислорода.

Болезни дыхательной системы

Частицы сажи нарушают работу защитной системы очищения бронхов, это провоцирует ухудшение их дренажной функции и приводит к обострению течения заболеваний дыхательных путей.

Риск онкологии

Мелкие твердые частицы глубоко проникают в легкие и попадают в кровоток, провоцируя воспалительные процессы и повышая риск онкологических заболеваний.

Аллергия

Дым от лесных пожаров обычно не вызывает настоящую аллергию сам по себе, но он может вызывать симптомы, очень похожие на аллергические: чихание, слезотечение, покраснение глаз. Дым повреждает защитный слой слизистых оболочек, поэтому аллергены (например, пыльца или домашняя пыль) легче проникают в ткани и вызывают иммунный ответ. 

Наиболее подвержены негативному воздействию задымления дети, пожилые, беременные, хроники с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также курильщики.

Что делать, если в городе смог →

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Невезучий

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Nik3316

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c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

c2h5oh76

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