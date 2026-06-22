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Что делать, если в городе смог

Источник:
Sibnet.ru
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Смог в городе
Фото: © Sibnet.ru

Смог от лесных пожаров в городе может привести к обострению сердечно-сосудистых, легочных и других хронических заболеваний. МЧС дало советы, как обезопасить себя от воздействия продуктов горения.

В Красноярском крае горит тайга на площади 168 тысяч гектаров. Дымом затянуло соседние регионы, в том числе Кемеровскую, Томскую и Новосибирскую области.

При смоге нужно избегать длительного пребывания на улице, особенно утром. Воздух у земли за ночь остывает, и в нем скапливаются выбросы. С появлением солнца земля прогреется, и воздушные массы начнут подниматься вверх и перемешиваться.

Не стоит открывать окна, особенно ночью и ранним утром. Если есть возможность, нужно использовать кондиционеры. Если такой возможности нет и окна (форточки) приходиться открывать, их следует завешивать увлажненной тканью.

Нужно регулярно проводить влажную уборку в жилых помещениях и на рабочих местах. Можно поставить емкости с водой для повышения влажности воздуха. Микрокапли действуют как ловушки. К ним «прилипают» микроскопические частицы смога и оседают на пол.

Людям следует ограничить физическую нагрузку. Учащенное дыхание заставляет организм вдыхать в разы больше токсичных веществ. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять. Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло.

Стоит увеличить потребление жидкости до двух-трех литров в день. Исключить из питания жирную еду: она усугубляет действие токсичных веществ. Употреблять нужно богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавая предпочтение овощам и фруктам.

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