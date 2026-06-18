Дым красноярских пожаров дошел до Новосибирска и Томска

Небо над Новосибирском подернулось серой дымкой, горожане жалуются на запах гари, аналогичная ситуация наблюдается в Томской области — в регионы пришел дым пожаров в Красноярском крае, сообщила Sibnet.ru начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Дым принес усилившийся северо-восточный ветер. Так как в Западной и Центральной Сибири сохраняется антициклон, то дождей в ближайшие дни не предвидится. Условий для рассеивания дымки нет, отметила метеоролог.

Обстановка с лесными пожарами в Красноярском крае резко осложнилась с 8 июня из-за вспышек возгораний от гроз. По данным Авиалесохраны, 17 июня в регионе действовало 88 лесных пожаров. Горят труднодоступные и крайне удаленные территории Крайнего Севера: Эвенкийский, Туруханский, Енисейский и Северо-Енисейский округа.

Ситуация с пожарами повторяется ежегодно, но самое большое внимание к ним было в 2019 году, когда дым ушел на Запад и дошел до европейской части России, в том числе Москвы.