Путин поручил помочь Дагестану

Президент Владимир Путин по итогам совещания с участием федеральных ведомств дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства потребовал оказать необходимую поддержку пострадавшим, а также оперативно реагировать на жалобы столкнувшихся с паводком граждан. Помимо того, Путин поручил держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших районах.

«Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации, принимать во внимание и оперативно реагировать на жалобы и обращения, своевременно оказывать нуждающимся медицинскую и правовую помощь», — сказал президент.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года.

В результате стихийного бедствия пострадали более 15 тысяч человек, шестерых спасти не удалось. По последним данным, 76 человек обратились за медицинской помощью, почти половина были госпитализированы.