Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Землетрясение магнитудой 4 произошло 16 июля в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмологического события находился в зоне угольных разрезов, примерно в 70 километрах от Новосибирска. Толчки были зарегистрированы в 7 часов 34 минуты по местному времени, следует из сообщения.

Согласно замерам, максимальная интенсивность колебаний фиксировалось в районе деревни Харино. Региональный главк МЧС уточнил, что землетрясение осталось незамеченным для большинства жителей региона, сообщений о происшествии в экстренные службы не поступало.

Ученые подчеркнули, что речь идет именно о природном землетрясении, а не о последствиях разработки полезных ископаемых. Подобные явления в данной локации наблюдаются систематически на протяжении последних полутора десятилетий.