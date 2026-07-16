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Землетрясение зафиксировали в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Сейсмограф регистрирует землетрясение
Фото: © пресс-служба МЧС РФ

Землетрясение магнитудой 4 произошло 16 июля в Искитимском районе Новосибирской области, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмологического события находился в зоне угольных разрезов, примерно в 70 километрах от Новосибирска. Толчки были зарегистрированы в 7 часов 34 минуты по местному времени, следует из сообщения.

Согласно замерам, максимальная интенсивность колебаний фиксировалось в районе деревни Харино. Региональный главк МЧС уточнил, что землетрясение осталось незамеченным для большинства жителей региона, сообщений о происшествии в экстренные службы не поступало.

Ученые подчеркнули, что речь идет именно о природном землетрясении, а не о последствиях разработки полезных ископаемых. Подобные явления в данной локации наблюдаются систематически на протяжении последних полутора десятилетий.

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ЧП #Стихии #Новосибирск
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