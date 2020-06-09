Всемирный банк пообещал России большой экономический спад

Эксперты Всемирного банка (ВБ) спрогнозировали, что российскую экономику в 2020 году ожидает спад на уровне 6% в связи с пандемией COVID-19 и снижением цен на нефть, говорится в докладе «Перспективы мировой экономики».

Таким образом, Всемирный банк резко ухудшил свой январский прогноз по динамике валового внутреннего продукта России в 2020 году. Тогда эксперты ВБ прогнозировали рост российской экономики на 1,6%, теперь они обещают спад в 6%.

При этом в 2021 году российскую экономику ждет подъем на 2,7%, приводит ТАСС доклад ВБ. Это также значительно выше январского прогноза (+1,8%).

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Прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП России в 2020 году на 5% и рост 2021 году на 2,8%.

По мнению экспертов ВБ, сокращение доходов федерального бюджета России из-за падения цен на нефть «будет компенсировано за счет перечислений из Фонда национального благосостояния, который на начало 2020 года составлял примерно 9% ВВП страны».

Падение коснется всего мира. Всемирный банк ожидает тяжелейшей со времен Второй мировой войны рецессии глобальной экономики — в 2020 году мировой ВВП может рухнуть на 5,2%.