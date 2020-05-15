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Пятая часть малого и среднего бизнеса оказалась на грани краха

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Пятая часть предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в России находится на грани закрытия в ближайшие недели говорится в исследовании, проведенном компанией EY.

«Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди МСП до 20% находятся на грани закрытия уже сейчас или в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составляет 7% . Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составляет не более 1-2 месяцев», — приводит ТАСС результаты исследования.

76% респондентов считают, что ограничительные меры являются угрозой существованию бизнеса и при определенной продолжительности могут привести к прекращению деятельности.

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10% всех опрошенных отметили, что бизнес находится на грани закрытия уже сейчас или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер.

Оценки респондентов в плане восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер довольно пессимистичны: 15% респондентов полагают, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считают, что на это потребуется более года. На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывают только 15% опрошенных бизнесменов.

Исследование проведено в апреле, в нем приняли участие руководители более 230 компаний. В выборку включены компании, представляющие более 20 индустрий, в том числе тех, которые были включены в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях эпидемии.

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Экономика #Деньги #Рынок труда #Новости COVID19
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Drronum

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