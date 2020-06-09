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Путин повысил минимальное пособие по безработице

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать единый государственный интернет-портал для размещения и поиска вакансий, а также поднять минимальный размер пособия по безработице, сообщает пресс-служба Кремля.

Российское правительство проработает вопрос о создании в интернете единой информационной платформы, где граждане и организации смогли бы размещать и искать предложения и вакансии, в том числе о работе временного характера. На этом интернет-портале должна быть также возможность оформления соответствующих правоотношений, говорится в сообщении.

Правительству поручено также установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия этой меры до 1 октября 2020 года.

Кроме того, с 1 мая 2020 года на три месяца должен быть увеличен минимальный размер пособия по безработице, он должен составить 4,5 тысячи рублей.

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Глава государства также указал на необходимость обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты после 1 марта 2020 года. Срок действия этой меры нужно будет продлить до 1 октября 2020 года.

Кроме того, необходимо будет распространить на граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.



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