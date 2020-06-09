Путин повысил минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать единый государственный интернет-портал для размещения и поиска вакансий, а также поднять минимальный размер пособия по безработице, сообщает пресс-служба Кремля.
Российское правительство проработает вопрос о создании в интернете единой информационной платформы, где граждане и организации смогли бы размещать и искать предложения и вакансии, в том числе о работе временного характера. На этом интернет-портале должна быть также возможность оформления соответствующих правоотношений, говорится в сообщении.
Правительству поручено также установить для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года и зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на три месяца максимальный размер пособия по безработице, предусмотрев срок действия этой меры до 1 октября 2020 года.
Кроме того, с 1 мая 2020 года на три месяца должен быть увеличен минимальный размер пособия по безработице, он должен составить 4,5 тысячи рублей.
Глава государства также указал на необходимость обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением периода его выплаты после 1 марта 2020 года. Срок действия этой меры нужно будет продлить до 1 октября 2020 года.
Кроме того, необходимо будет распространить на граждан, признанных безработными и являющихся родителями, приемными родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.