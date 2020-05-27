Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на $62 млрд

Число долларовых миллиардеров в России по версии Forbes за последние два месяца увеличилось с 99 до 101 человека, а их совокупное состояние выросло с 392 до 454 миллиардов долларов.

Мартовские обвалы на фондовых рынках по всему миру, связанные с развалом сделки ОПЕК+ и пандемией коронавируса, мощно ударили по бизнесу участников рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes. Но за прошедшие с тех пор более чем два месяца долларовые миллиардеры только богатели — состояние одних лишь 25 лидеров рейтинга в этот период выросло на 255 миллиардов долларов.

В качестве точки отсчета для сравнения Forbes взял 18 марта. Тогда фондовые рынки переживали одно из сильнейших падений. А за неделю до этого, 11 марта, ВОЗ признала распространение коронавируса пандемией.

Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на 22,6 миллиарда долларов до 109,5 миллиарда долларов. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на 6,4 миллиарда долларов, с 19,7 до 26,1 миллиарда.

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На втором месте в российской части в рейтинга в режиме реального времени находится председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за прошедшие два месяца увеличилось с 17,1 миллиарда до 22,5 миллиарда долларов.

Впечатляюще выглядят результаты совладельца НЛМК Владимира Лисина— рост состояния с 18,1 миллиарда до 21 миллиарда долларов. Состояние президента «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось с 16,8 миллиарда до 19,1 миллиарда долларов, а совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — с 15,2 миллиарда до 20,8 миллиарда долларов.

По оценкам Forbes, в глобальном масштабе за время пандемии (брался период с 23 марта по 22 мая) сильнее всего выиграли те миллиардеры, чей бизнес тесно связан с интернетом. Основатель Facebook Марк Цукерберг и совладелец Amazon Джефф Безос, к примеру, прибавили к оценкам своих состояний 31,8 миллиарда и 30 миллиардов долларов соответственно.