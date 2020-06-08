Эксперт охарактеризовал предложение помощи от США Норильску

Заявление Вашингтона о готовности предоставить помощь в Норильске по устранению последствий разлива дизельного топлива — символический жест, хотя само предложение является оправданным, сообщил председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Предложение является оправданным, ведь Соединенные Штаты сталкивались с подобной проблемой в апреле 2010 года, когда в результате взрыва на платформе Deepwater Horizon 4,9 миллиона баррелей нефти попали в воды Мексиканского залива.

«Однако это символический жест. Организовать такую помощь очень тяжело, технически ее подготовка занимает много времени. А в политике редко бывает, когда что-то делается ради одной цели», — цитирует ТАСС Быстрицкого.

Он также напомнил о состоявшейся ранее передаче России второй партии американских аппаратов искусственной вентиляции легких. «В той ситуации был важен вопрос паритетности: вы нам помогаете, и мы, соответственно, можем вам помочь. В случае же с ликвидацией последствий аварии администрация Трампа пытается создать свою повестку дня, особенно на фоне продолжающихся протестов в стране», — отметил эксперт.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Из резервуара на ТЭЦ-3 вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива и попало в окружающую среду. Загрязнено 180 тысяч квадратных метров, как водоемы, так и земля. СК возбудил три уголовных дела. Произошедшее объявлено ЧС федерального масштаба, на месте проходят работы по ликвидации загрязнения.