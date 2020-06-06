Русский язык пополнили новые слова

«Яндекс» составил список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, сообщается в Telegram-канале компании.

Компания подсчитала самые популярные новые слова из запросов своего поискового сервиса. Так, в списке за 2020 год — «Ауф», «локдаун» и «падра», об их значении пользователи спрашивали в поисковике как минимум в десять раз чаще, чем в предыдущем.

В 2019 году стало популярны слова «фудпорн», «бумер» и «вислово». В 2018 году пользователи наиболее интересовались понятиями «сквиши», «хайли лайкли», «чуитс». В 2017 году россияне чаще всего просили объяснить, что такое «хайп», «спиннер» и «эщкере».

Сквиши, бумер, эщкере — эти и другие новые слова искали пользователи в поиске в последние 10 лет. Ко Дню русского языка мы собрали их по годам pic.twitter.com/bb1WxEBHsS — Яндекс (@yandex) June 6, 2020

«По топу можно проследить, как события и тренды в разное время отражались в языке», — говорится в сообщении компании. Например, с развитием камер мобильных телефонов и ростом популярности социальных сетей в русском языке в 2014 году появилось слово «селфи».