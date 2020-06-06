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Изменятся правила освидетельствования водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Порядок проведения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители транспортных средств будет пересмотрен, соответствующий приказ подготовлен Минздравом России и опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Предусматривается обязательное определение наличия психоактивных веществ в моче при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения направлены на совершенствование организационных форм и методов раннего выявления потребления психоактивных веществ в рамках медицинского обеспечения безопасности дорожного движения.

Документ подготовлен «с учетом особенностей современного течения наркологических расстройств и клинического значения применяемой в общемировой практике лабораторной диагностики», отмечают его авторы.

Также учтены результаты дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

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