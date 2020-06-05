Место разлива дизтоплива в Норильске локализовали

Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске Красноярского края локализовали, сообщил представитель МЧС России.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», — цитирует ТАСС представителя ведомства. По его словам, спасатели, задействованные в сборе нефтепродуктов, останутся в Норильске до полной ликвидации чрезвычайной ситуации.

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В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде на площади 180 тысяч квадратных метров.

По факту ЧС в Норильске возбуждено три уголовных дела по статьям 254 УК РФ (порча земли), 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод). Их объединили в одно производство и передали в Главное следственное управление СК России.