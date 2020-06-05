Депутат потребовал отстранения Потанина от управления «Норникелем»

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске, где произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива.

В обращении он утверждает, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала заявление о случившемся и «попытался преуменьшить масштабы аварии», пишет РБК со ссылкой на текст обращения.

«Безусловно, увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики и сократило время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба территории», — отметил Якубовский.

Он подчеркнул, что режим ЧС был введен в городе и на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района лишь 1 июня, спустя трое суток, тогда же начались спасательные мероприятия, указывает он в запросе.



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«Норникель», с вою очередь, это опровергает. По данным компании, через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру ТЭЦ, НТЭК передала информацию в диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска.

В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Они попали в грунт и водоемы. Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде на площади 180 тысяч квадратных метров.