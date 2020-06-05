НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Депутат потребовал отстранения Потанина от управления «Норникелем»

Источник:
Sibnet.ru
205 1
Фото: © Морская спасательная служба

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования ЧП в Норильске, где произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива.

В обращении он утверждает, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала заявление о случившемся и «попытался преуменьшить масштабы аварии», пишет РБК со ссылкой на текст обращения.

«Безусловно, увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики и сократило время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба территории», — отметил Якубовский.

Он подчеркнул, что режим ЧС был введен в городе и на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района лишь 1 июня, спустя трое суток, тогда же начались спасательные мероприятия, указывает он в запросе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХроника ЧП в Норильске

«Норникель», с вою очередь, это опровергает. По данным компании, через 15 минут после того, как об инциденте стало известно диспетчеру ТЭЦ, НТЭК передала информацию в диспетчерскую службу управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска.

В пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади. Они попали в грунт и водоемы. Происшествие повлекло загрязнение и причинение вреда окружающей среде на площади 180 тысяч квадратных метров.

Тема: Разлив топлива в Норильске
Разлив топлива в Норильске показали из космоса
СК ходатайствовало об аресте начальника ТЭЦ-3 Норильска. ВИДЕО
Названы объемы загрязнения дизельным топливом в Норильске
Губернатор оценит масштаб ЧС в Норильске с воздуха
смотреть все
ЧП #Происшествия #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал завершить газификацию страны
•
Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей
•
Продажи новых авто в России в мае упали вдвое
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: что узнали о СПИДе за 40 лет?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
Сибирь 05.06.2020 11:55
Обиженная женщина сдала лучшую подругу приставам
Сибирь 05.06.2020 11:35
Военные перебросят госпиталь в Забайкалье по поручению Путина
Сибирь 05.06.2020 11:09
Депутат потребовал отстранения Потанина от управления «Норникелем»
Сибирь 05.06.2020 10:18
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3638
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3468
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3197
Жара накроет Сибирь в июне
2991
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал завершить газификацию страны
•
Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей
•
Продажи новых авто в России в мае упали вдвое
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: что узнали о СПИДе за 40 лет?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
69
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
62
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52