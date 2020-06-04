ЧП мирового масштаба: хроника катастрофы в Норильске

Десятки тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 Норильска попали в реки и озера, эксперты предрекают гибель всему живому в воде на десятилетия. Происшествие объявили ЧС федерального масштаба. Президент Владимир Путин раскритиковал работу руководства Красноярского края, следователи возбудили уголовные дела, есть первые задержанные.



В пятницу 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), произошла авария. На станции вспыхнул пожар. Горело топливо, разлившееся по земле. Выехавшие на место происшествия сотрудники МЧС изначально выдвинули версию, что в резервуар въехал грузовой автомобиль из-за чего произошла разгерметизация и разлив топлива.

Справились с огнем в тот же день, но тогда вопросы возникли уже у следователей — как выяснилось, автомобиль не был виновником аварии. Водитель сам едва успел спастись, когда под колесами машины в прямом смысле загорелась земля.

В субботу, 30 мая, областной Следственный комитет начал проверку. «По неустановленной на данный момент причине произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший по ней автомобиль», сообщили в ведомстве.

Проседание опор

К этому моменту стал понятен масштаб катастрофы. По данным Следственного комитета, разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В этот же день глава Росприроднадзора Светлана Радинова выложила пост на своей странице в Instagram о том, дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки, начались неконтролируемые специалистами процессы.

Ядовитая жидкость попала в ручей, а затем в реку Далдыкан. Пост глава Росприроднадзорасопроводила фото, где видна вода в реке ядовито-бурого цвета.

«Масштаб нанесенного вреда почве и водоему будет известен в ближайшее время. Наши инспекторы продолжают обследование, хотя охрана непосредственно на место ЧП нас не пускает. Будет возбуждено административное расследование», — пообещала Радионова.

В воскресенье, 31 мая, владеющая НТЭК компании «Норникель» отчиталась о работах по ликвидации разлива топлива. По сообщению пресс-службы, к утру 30 мая рабочие произвели откачку и сбор более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Произвели замещение загрязненного грунта, поверхность обработали сорбентами.

Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

«Весь объем загрязненного грунта вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием, где исключено попадание нефтепродуктов в окружающую среду. В ближайшее время собранные нефтепродукты будут утилизированы», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы компании.



Прозвучало и предварительная причина произошедшего — резервуар с топливом получил повреждения из-за проседания опор, прослуживших более 30-и лет.

«Река солярки бежит»

В понедельник, 1 июня, в Норильск прибыл отряд морской спасательной службы из Мурманска. Они вылетели на берег реки Амбарки.

Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

Местные жители также вышли на берег Амбарки, чтобы снять на видео и показать, во что превратился некогда чистый водоем. Один из мужчин на своей странице в Instagram выложил видео, где набирает из реки воду и поджигает в ней бумагу.

«Запах невыносимый, к речке не подойти. Просто река солярки бежит», — прокомментировал он. Он также сообщил, что местные жители обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию.

В понедельник краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня в Норильске и на Таймыре. Вице-премьер правительства Краснояского края Анатолий Цыкалов сообщил, что ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

Мировая катастрофа

К этому моменту тревогу забил Всемирный фонд дикой природы (WWF) России. По мнению экологов, топливу хватило суток, чтобы достичь озера Пясино, расположенного в 20 километрах от Норильска. В дальнейшем пострадать может даже Карское море. А последствия катастрофы будут ощущаться на протяжении десятков лет.

«Авария на НТЭК привела к тяжелым, катастрофическим последствиям, которые будут иметь отклик еще не один год. Последствия таких аварий, особенно на Севере, отражаются еще долгое время. Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей», — говорится в заявлении фонда.



Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

К утру вторника на водоемах выставили боны — защитные заграждения, предназначенные для ликвидации разливов нефтепродуктов на воде. Они позволили локализовать токсичное пятно на озере Пясино, но не защитили водоем от вредных веществ после происшествия на ТЭЦ-3.

«Увы, наиболее токсичные компоненты дизтоплива — легкая ароматика (бензол, толуол, этилбензол и ксилол) как раз и лучше всего растворяются в воде и никоим образом не могут быть собраны бонами», — приводит ТАСС слова руководителя программы по экологической ответственности бизнеса WWF России Алексея Книжникова.

Виновата мерзлота?

Операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко сообщил журналистам предполагаемую причину, по которой просели опоры платформы.

По его словам, из-за летних аномально мягких температур, длящихся несколько лет, могло произойти таяние вечной мерзлоты. Это привело к обрушению плиты и динамическому удару в емкости. После чего произошел быстрый разлив топлива.

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко уже поручила руководству Росприроднадзора вылететь в Норильск для проведения оценки экологического ущерба после разлива топлива.

В среду дело под особый контроль взяла Генпрокуратура РФ. А еще через несколько часов президент России Владимир Путин созвал экстренное совещание по ситуации в Норильске. Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил Путину, что сотрудники ТЭЦ-3 два дня пытались самостоятельно ликвидировать разлив топлива.

Радионова доложила президенту о том, что из водоемов, куда попало топливо, взяли порядка 25 проб. Везде установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз. Путин по итогам совещания поручил объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

«Все в порядке со здоровьем»?

Путин после первых докладов жестко раскритиковал работу региональных властей и руководства предприятия. После доклада Усса президент высказал недовольство. «Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — спросил глава государства.

Президент также обратился к руководителю НТЭК Сергею Липину с вопросом, по какой причине о произошедшем федеральным властям стало известно спустя двое суток.

«Мы что будем узнавать о ЧС из социальных сетей что-ли? У вас там все в порядке со здоровьем?», — задал вопрос руководителю компании президент.

Фото: © пресс-служба ЗФ «Норникеля»

После совещания первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко сообщил журналистам, что информация о разливе топлива была оперативно передана в ГО и ЧС Норильска, а оттуда в краевое управление МЧС.

Сейчас по факту ЧС в Норильске возбуждено три уголовных дела по статьям 254 УК РФ (порча земли), 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и 250 УК РФ (загрязнение вод). Их объединили в одно производство и передали в Главное следственное управление СК России.

По одному из уголовных дел задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Следователи допрашивают должностных лиц, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации. Путин поручил властям Красноярского края как можно быстрее сократить негативное влияние на окружающую среду и решить вопрос с утилизацией топлива.