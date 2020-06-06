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Фильм дня: «Пролетая над гнездом кукушки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Пролетая над гнездом кукушки» потряс кинокритиков, получив в 1976 году сразу пять статуэток «Оскара». Однако автор романа, по мотивам которого сняли драму, возненавидел экранизацию своего произведения. Кен Кизи до конца жизни не общался с членами съемочной группы.

США, 1975 год, режиссер Милош Форман, 16+
В главных ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уильям Редфилд

Фильм повествует о событиях в психиатрической клинике. Главный герой Рэндл Патрик МакМерфи попадает туда, имитируя помешательство, чтобы избежать тюремного заключения. В клинике всем заведует жестокая сестра Милдред Рэтчед.

МакМерфи знакомится с другими пациентами, которые смирились с существующим положением вещей, а некоторые — даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира.

Изначально автором сценария стал писатель Кен Кизи, но Форману не понравилось, что в сюжете осталось слишком много книжного, режиссеру хотелось больше дейстий. Писателя это очень обидело, он наотрез отказался хоть как-то общаться со съемочной группой.

«Вы спрашиваете, станет ли будущая мать сама себе делать аборт?», — отвечал Кизи на вопрос журналистов, будет ли он помогать Форману в съемках.

Кен Кизи заявил, что никогда не станет смотреть экранизацию своего романа «в столь извращенном виде». Недовольство писателя не помешало фильму «Пролетая над гнездом кукушки» получить самую престижную премию.

Он стал вторым фильмом в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскар» в пяти самых престижных номинациях, что ранее удавалось только картине «Это случилось однажды ночью» в 1934 году.

Спустя несколько лет после выхода фильма Кизи лежал в собственной кровати, от скуки переключая ТВ-каналы. Неожиданно он натолкнулся на довольно любопытный фильм. Лишь по прошествии нескольких минут он все понял и немедленно выключил телевизор. 


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