«Роскосмос» изготовит «царь-двигатель»

«Роскосмос» изготовит до 2027 года 20 самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ, они будут предназначены для новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», сообщает пресс-служба корпорации.

«В рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" до ноября 2021 года "Протон-ПМ" обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трех двигателей», — уточняется в сообщении.

Еще один договор рассчитан на период 2022-2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей. Таким образом, корпорация получит 20 РД-171МВ, которых за свою мощь получили в СМИ название «царь-двигатель».

Двигатель РД-171МВ планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжелого класса «Енисей».