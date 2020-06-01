Фильм дня: «Вспомнить все»

Фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить все» до сих пор остается загадкой для зрителей: были приключения героя реальностью или сном? Шварценеггер, исполнивший главную роль, не напрасно поборолся за роль в картине и перекроил ее под себя.

США/Мексика, режиссер Пол Верховен, 18+

В главной роли: Арнольд Шварценеггер

1 июня 1990 года на экраны вышел фильм Пола Верховена с участием Арнольда Шварценеггера «Вспомнить всё».

Действие фильма разворачивается в 2084 году. Герой Арнольда Шварценеггера — простой рабочий парень Даг Куэйд. Его жизнь скучна и однообразна, поэтому он обращается за услугой в компанию, которая посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он — другой человек, живущий интересной жизнью. После сеанса Даг не может понять, где он: в реальности или в своей иллюзии.

Изначально на главную роль рассматривали еще и актеров Уильяма Хёрта и Патрика Суэйзи. Но больше всего энтузиазма и рвения сыграть в фантастической ленте было у Шварценеггера. Добившись роли, актер внес свой вклад в итоговую версию ленты.

Планировалось, что режиссером «Вспомнить все» станет Дэвид Кроненберг, отказавшийся ради проекта от режиссерского кресла фильма «Мухи». Но из-за затянувшегося пре-продакшна Кроненберг решил не браться за фантастику и вернулся к «Мухам». И тут как раз Шварценеггер настоял на том, чтобы именно Пол Верховен взялся за съемки фильма «Вспомнить все».

Перекроили ради Шварца и главного персонажа. Задуманный ранее неказистый клерк Куэйл превратился в мускулистого строительного рабочего Куэйда. Также был переписан финал фильма. Кстати, финал и стал главной изюминкой картины — дожидаясь развязки, зритель ждет ответа на все вопросы. Но в этом фильме ответов нет.

«Голливудский хэппи-энд картины прост лишь на первый взгляд: это чемодан с двойным дном. Создатели фильма настоятельно советуют изучить финальные кадры, а потом — пересмотреть первые минуты фильма, обращая внимание на детали, в том числе на музыкальное сопровождение…», — писал в те годы российский журнал «Мир фантастики».