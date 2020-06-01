НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Вспомнить все»

Источник:
Sibnet.ru
183 0
Фото: © кадр из фильма

Фантастический фильм Пола Верховена «Вспомнить все» до сих пор остается загадкой для зрителей: были приключения героя реальностью или сном? Шварценеггер, исполнивший главную роль, не напрасно поборолся за роль в картине и перекроил ее под себя.

США/Мексика, режиссер Пол Верховен, 18+
В главной роли: Арнольд Шварценеггер

1 июня 1990 года на экраны вышел фильм Пола Верховена с участием Арнольда Шварценеггера «Вспомнить всё».

Действие фильма разворачивается в 2084 году. Герой Арнольда Шварценеггера — простой рабочий парень Даг Куэйд. Его жизнь скучна и однообразна, поэтому он обращается за услугой в компанию, которая посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он — другой человек, живущий интересной жизнью. После сеанса Даг не может понять, где он: в реальности или в своей иллюзии.

Изначально на главную роль рассматривали еще и актеров Уильяма Хёрта и Патрика Суэйзи. Но больше всего энтузиазма и рвения сыграть в фантастической ленте было у Шварценеггера. Добившись роли, актер внес свой вклад в итоговую версию ленты.

Планировалось, что режиссером «Вспомнить все» станет Дэвид Кроненберг, отказавшийся ради проекта от режиссерского кресла фильма «Мухи». Но из-за затянувшегося пре-продакшна Кроненберг решил не браться за фантастику и вернулся к «Мухам». И тут как раз Шварценеггер настоял на том, чтобы именно Пол Верховен взялся за съемки фильма «Вспомнить все».

Перекроили ради Шварца и главного персонажа. Задуманный ранее неказистый клерк Куэйл превратился в мускулистого строительного рабочего Куэйда. Также был переписан финал фильма. Кстати, финал и стал главной изюминкой картины — дожидаясь развязки, зритель ждет ответа на все вопросы. Но в этом фильме ответов нет.

«Голливудский хэппи-энд картины прост лишь на первый взгляд: это чемодан с двойным дном. Создатели фильма настоятельно советуют изучить финальные кадры, а потом — пересмотреть первые минуты фильма, обращая внимание на детали, в том числе на музыкальное сопровождение…», — писал в те годы российский журнал «Мир фантастики». 

Еще по теме
Фильм дня: «12 лет рабства»
Фильм дня: «Лофт»
Фильм дня: «Легенда о Коловрате»
Фильм дня: «Великий Гэтсби»
смотреть все
Культгид #Фильм дня
КАРТИНА ДНЯ
•
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
•
Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»
•
Путин высказался по поводу открытия ряда стран для туристов
•
Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляжах
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Со мной все плохо: главное отличие менталитета россиян
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Как рождаются ураганы и смерчи
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шквалистый ветер ожидается в Омске в первый день лета
Сибирь 31.05.2020 20:09
«ВАЗ 2105» с семью пассажирами влетел в магазин под Красноярском
Сибирь 31.05.2020 18:00
Новосибирскую вакцину от коронавируса закапают в нос
Сибирь 30.05.2020 17:37
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
Сибирь 30.05.2020 15:56
Самое популярное
Прокурор потребовал конфисковать американские квартиры Покушалова
5009
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в реанимации
5009
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
4280
Режим самоизоляции продлили на месяц в Новосибирске
4038
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
•
Трамп заявил о появление у США «величайших вооружений»
•
Путин высказался по поводу открытия ряда стран для туристов
•
Роспотребнадзор разрешил не носить маски на пляжах
Подробности
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
Кабинет президента: где работают Трамп и Путин
•
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
86
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
46
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Маск после запуска Crew Dragon напомнил о шутке Рогозина про батут
24
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
21