Зарегистрирован первый российский препарат от коронавируса

Первый отечественный препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава России, говорится на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.

«Авифавир» произведен совместным предприятием Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Это первый российский препарат на основе «Фавипиравира», который использовали в Японии с 2014 года при тяжелых формах гриппа.

Как уточнили ТАСС в РФПИ, препарат нарушает механизмы размножения коронавируса, что подтверждают промежуточные клинические испытания.

«Торговое наименование препарата "Авифавир". Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование - "Фавипиравир"», — сказано на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) «Авифавир» продемонстрировал безопасность, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов.

Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. Начало финального этапа испытаний с увеличением количества пациентов до 330 было одобрено Минздравом 21 мая.