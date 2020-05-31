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Эксперты спрогнозировали трехкратный рост безработицы в России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Безработица в России вырастет до 6–7% в случае одной волны эпидемии коронавируса, а при затяжном карантине — до 15%, отмечено в прогнозе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Бизнес предпочитает увольнениям урезание зарплат, считают другие эксперты

Если эпидемия быстро прекратится и кризис ограничится одной волной, безработица вырастет до 6–7%, максимально ударив по сфере услуг и непродовольственной торговле; доходы населения в этом случае снизятся на 2–3%, приводит РБК прогноз BCG.

При повторных волнах и затянувшихся ограничительных мерах безработица может достигнуть 8–10% с вовлечением в кризис производства и строительства; в этом случае доходы упадут на 4–6%.

Всплеск безработицы до 12–15% и падение доходов до 9–12% возможны в случае жесткого карантина во всех регионах и затяжного кризиса всей экономики, включая добычу, металлургию и банки, считают аналитики BCG.

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По последним данным, в России официально зарегистрированы около 1,9 млн безработных. По методологии Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только зарегистрированных на бирже труда, но и фактически незанятых, по итогам апреля численность безработных составляла 4,3 миллиона человек.

Верхний прогноз BCG завышен, считает заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. По его словам, российские работодатели пока используют традиционные механизмы адаптации: снижают зарплаты, сокращают рабочее время, переводят на дистанционную работу.

«В сумме это позволило смягчить удар. Чем больше возможностей получить рабочую силу дешевле, тем меньше у предприятий стимулов к тому, чтобы увольнять работников», — отметил эксперт.

Тема: Распространение коронавируса
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