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Москва установила рекорд по смертям от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

За последние сутки в России умер 181 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Москве зафиксирован суточный рекорд по числу погибших — 78 человек. Общее число погибших достигло 4555.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 8 952 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество достигло 396 575 человек. За день выздоровело 8212 человек, всего — 167 469.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 307 тысяч человек. За последние сутки проведено более 315 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано более 10 миллионов исследований.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Согласно данным ведомства, в мире по состоянию на 30 мая выявлено 5 миллионов 979 тысяч заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 125 650 случаев. Также зарегистрировано более 366 тысяч летальных исходов.

Тема: Распространение коронавируса
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