Москва установила рекорд по смертям от коронавируса

За последние сутки в России умер 181 человек с COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Москве зафиксирован суточный рекорд по числу погибших — 78 человек. Общее число погибших достигло 4555.

Всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 8 952 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество достигло 396 575 человек. За день выздоровело 8212 человек, всего — 167 469.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 307 тысяч человек. За последние сутки проведено более 315 тысяч тестов на коронавирус, всего было сделано более 10 миллионов исследований.

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Согласно данным ведомства, в мире по состоянию на 30 мая выявлено 5 миллионов 979 тысяч заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 125 650 случаев. Также зарегистрировано более 366 тысяч летальных исходов.