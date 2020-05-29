Аптечный ревизорро Диденко возмутила подписчиков новой грудью

Блогер Екатерина Диденко, известная как аптечный ревизорро, сделала операцию по увеличению груди, чем возмутила часть своих подписчиков.

Каждый этап операции девушка выкладывала в сториз Instagram, а также написала несколько постов о планах на операцию и ее итогах. В комментариях к постам подписчики высказали свое негодование к действиям Диденко.

Пользователей Сети возмутило то, что девушка увеличила грудь спустя всего три месяца после смерти мужа. Он трагически погиб на вечеринке в честь дня рождения Диденко: мужчина прыгнул в бассейн с сухим льдом и отравился угарным газом.

Содержание всех негативных комментариев оказалось примерно одинаковым. «Я даже не могу это читать. Дети остались без отца, сиськи надо делать сейчас. Высшая степень эгоизма», — написала подписчица Диденко с ником daria05_dd.

Диденко в сториз Instagram заранее подготовилась к негативным комментариям. «Я не боюсь осуждений, и вы не бойтесь! Желчные люди были, есть и будут в вашей жизни. "Делать все, чтобы не впадать в депрессию, и радоваться жизни" — мой девиз, и пускай он будет вашим. А память о близких, которых мы потеряли, будет жить в наших сердцах вечно», — написала она.

Также Екатерина Диденко ответила на упреки подписчиков в том, что грудь она увеличила для своего нового мужчины. «Я их сделала для себя, успокойтесь, и такое бывает», — написала она, призвав всех девушек любить и баловать себя.