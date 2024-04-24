Внук Пугачевой Никита Пресняков собрался в турне по США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков похвастался успехами в музыкальной сфере, на фоне которых от решился на тур по США.

Пресняков рассказал, что собрал новый коллектив. Музыканты совместили танцевальную музыку и рок.

«Дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что будет настолько битком, что около 100 человек не смогут попасть из-за того, что заведение не было рассчитано на такое количество людей! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США», — написал музыкант в соцсети.

Пресняков вместе со своей супругой уехали из России в сентябре 2022 года. Сейчас они живут в США, где внук Примадонны начал заниматься съемкой клипов для артистов и написанием музыки под творческим псевдонимом Nick Pres.