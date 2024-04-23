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Лепс объяснил, зачем выбил телефон из рук фанатки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Григорий Лепс рассказал, почему по-хамски обошел с одной из своих поклонниц на концерте.

На концерте Лепс пел песню «Водопадом», а зрители снимали артиста на телефоны. Одна из поклонниц поднесла смартфон слишком близко к артисту, он сделал ей несколько предупреждений, а потом выбил его из рук девушки.

«Я ее предупреждал два раза, но у нее плохо, видимо, с ушами. Она со мной на связь не выходила. Да и как она выйдет», — рассказал Лепс журналистам.

Также артист продемонстрировал одной из журналисток, как неприятно, когда перед лицом размахивают смартфоном.

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