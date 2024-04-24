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Эвелина Бледанс заскучала без Пугачевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Олесечка81 / CC BY-SA 3.0

Ведущая Эвелина Бледанс выразила надежду, что Алла Пугачева все-таки вернется в Россию.

«Я жду ее возвращения. Я верю в то, что буду снова наблюдать за детками. Мне очень не хватает этих ребят прекрасных, которых я наблюдала... Как они плавали, говорили по-французски, а сейчас этого всего нет, к сожалению. Мы друг от друга оторвались», — рассказала Бледанс в беседе с телеграм-каналом «НеМалахов».

Алла Пугачева уехала из России после начала СВО. Также Примадонна несколько раз высказывалась негативно в адрес страны и ее жителей, из-за чего ее требовали признать иноагентом. Сейчас артистка с семьей приживает в Израиле.

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