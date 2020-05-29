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Древние артефакты нашли при строительстве дороги в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор «Прибайкалье»

Древние артефакты нашли на месте строительства обхода Усолья-Сибирского автодороги Р-255 в Иркутской области, сообщает Упрдор «Прибайкалье».

Археологические изыскания начались на территории строительства обхода Усолья-Сибирского автодороги Р-255. На месте будущей федеральной трассы археологи ведут раскопки нескольких участков.

Стоянка древнего человека времен палеолита Мальта была открыта в Усольском районе около 90 лет назад. Работы идут в районе моста через реку Белую и вблизи села Большая Елань.


Фото: © Упрдор «Прибайкалье»

«Стоянки древних людей с ценными историческими артефактами ученые обнаружили во время историко-культурной экспертизы, которая всегда проводится при отводе земельных участков под хозяйственное освоение. Основной объем археологических изысканий планируется выполнить в 2020 – 2021 годов» — сказал начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергей Кокоуров.

Охраняемые законом объекты археологического наследия были заранее включены в проект строительства. Все исторически ценные предметы, возраст которых от пяти до 30 тысяч лет, необходимо извлечь из земли до начала строительных работ.

«Мы проводим спасательные работы по изъятию археологического материала и информации, необходимой для моделирования различных процессов, связанных с древними носителями культур, проживавших на этой территории. Впервые за все время существования археологического подразделения Иркутского государственного университета мы будем вскрывать такую большую площадь», — рассказала директор НИЦ «Байкальский регион», доцент ИГУ Екатерина Липнина.

На одном из участков уже найдены каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Не исключено, что здесь будут обнаружены останки мамонтов и шерстистых носорогов. В 2020 году ученые планируют провести раскопки на площади 20 тысяч квадратных метров.

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