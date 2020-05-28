Котел для сыроварения взорвался в Новосибирской области

Два человека пострадали в результате взрыва парового котла на предприятии «Сибирские продукты» в Маслянино Новосибирской области, по данному факту проводится проверка, сообщила в четверг пресс-служба новосибирской прокуратуры.

По данным прокуратуры, взорвавшийся паровой котёл организация использовала для сыроварения.



«В результате (взрыва) произошло разрушение потолочного перекрытия и одной наружной стены. Травмы получили два работника, которым своевременно оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Прокуратура поверит на предприятии соблюдение требований охраны труда и исполнение законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирские продукты» занимается производством молочной, кисломолочной продукции и сыров.