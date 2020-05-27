Россиянам утвердили правила профилактики COVID-19

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 для россиян, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правила будут действовать до 1 января 2021 года. В частности, они предполагают обязательное соблюдение самоизоляции на 14 дней прибывших из неблагополучных по коронавирусу регионов.

«Лица, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 регионов, изолируются в домашних условиях в течение 14 календарных дней со дня прибытия», — говорится в постановлении главного санитарного врача.

Территориальные органы Роспотребнадзора и иные органы государственной власти в соответствии с предоставленной компетенцией уточняют перечень рейсов, прибывающих из неблагополучных регионов по COVID-19.

Также изолироваться на 14 дней обязаны контактировавшие с инфицированным человеком. Их должны обязательно протестировать на COVID-19 и назначить экстренное профилактическое лечение.

Ведомство до 2021 года будет проводить постоянную оценку масштабов распространения инфекции, изучение популяционного иммунитета, выявление лиц, наиболее подверженных риску заболевания, а также изучать эффективность профилактических средств.