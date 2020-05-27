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Суд отклонил требование льгот в иске экс-главы Чувашии к Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Верховного суда России

Верховный суд Чувашии вернул исковое заявление к президенту Владимиру Путину экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву в части требований прав на дополнительные соцгарантии. При этом суд принял требования об оспаривании указа о досрочном прекращении его полномочий, сообщает пресс-служба суда.

Игнатьев 20 мая подал иск в Верховный суд, в котором он оспаривает указ о досрочном прекращении его полномочий на посту главы Чувашии. В качестве ответчика в иске указан президент России.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии. Оно подлежит возвращению в соответствии с пунктом вторым частью первой статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду», — пояснили РИА Новости в суде.

Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривает указ президента о досрочном прекращении его полномочий, принято к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.

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«Нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но вот указы об отстранении в связи с утратой доверия — такого не было последние лет 20 точно. Обычно не выходят с такими исками потому, что понимают, что может стать хуже», — рассказал РБК адвокат Руслан Коблев.

Путин отправил главу республики в отставку указом от 29 января 2020 года. «Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — говорилось в документе.

Увольнению Игнатьева предшествовало несколько публичных скандалов. Сначала он заявил о необходимости «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Спустя неделю глава Чувашии во время церемонии вручения пожарным новой техники заставил одного из сотрудников МЧС подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. Пресс-служба Игнатьева объяснила случившееся шуткой, однако в итоге главу Чувашии обвинили в демонстрации «чванства и барских замашек».

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