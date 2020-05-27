Экс-глава Чувашии подал иск к Путину

Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий, сообщает пресс-служба суда.
«Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня», — сообщили ТАСС в суде.
Президент России 30 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.
«Нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но вот указы об отстранении в связи с утратой доверия — такого не было последние лет 20 точно. Обычно не выходят с такими исками потому, что понимают, что может стать хуже», — рассказалРБК адвокат Руслан Коблев.
Он полагает, что в иске представители Игнатьева, скорее всего, ссылаются на размытость категории «утрата доверия». «Это такой термин, который сложно пощупать. Иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства, если это коррупционный случай, и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации. Но обычно обходится без этого», — пояснил Коблев.
Комментируя перспективы иска, Коблев отметил, что Верховный суд, вероятно, разъяснит, что это право президента — не доверять. «Но дальнейшие последствия могут быть какими угодно. Подачу такого иска могут использовать как повод поискать, что он совершил в уголовно-правовой сфере», — опасается адвокат.