Экс-глава Чувашии подал иск к Путину

Верховный суд России 30 июня рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину, оспаривающего указ президента о досрочном прекращении полномочий, сообщает пресс-служба суда.

«Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия. Материал принят к производству, первое заседание по нему назначено на 30 июня», — сообщили ТАСС в суде.

Президент России 30 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из «Единой России» после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

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Иск, поданный Игнатьевым в Верховный суд, стал первым от бывших руководителей региона, оспаривающих свою отставку.

«Нормативно-правовые акты президента постоянно оспаривают, но вот указы об отстранении в связи с утратой доверия — такого не было последние лет 20 точно. Обычно не выходят с такими исками потому, что понимают, что может стать хуже», — рассказалРБК адвокат Руслан Коблев.

Он полагает, что в иске представители Игнатьева, скорее всего, ссылаются на размытость категории «утрата доверия». «Это такой термин, который сложно пощупать. Иногда в указах президент ссылается на конкретные обстоятельства, если это коррупционный случай, и человек совершил уголовное преступление или не указал что-то в декларации. Но обычно обходится без этого», — пояснил Коблев.

Комментируя перспективы иска, Коблев отметил, что Верховный суд, вероятно, разъяснит, что это право президента — не доверять. «Но дальнейшие последствия могут быть какими угодно. Подачу такого иска могут использовать как повод поискать, что он совершил в уголовно-правовой сфере», — опасается адвокат.