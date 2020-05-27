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Минтруд предложил страховать россиян от безработицы

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы. Но о возможности введения системы можно будет думать только после того, как об этом договорятся представители профсоюзов и работодателей, сообщили в ведомстве.

«Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы», — приводят «Известия» заявление ведомства.

В этом случае с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, при потере места, они смогут получать пособия. Но говорить о возможности введения системы можно будет лишь при условии, что Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России придут к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов.

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Работодатели пока выступают против такого механизма. Они считает, что при добавлении новых взносов появится риск снижения зарплат, но профсоюзы подчеркивают необходимость нового социального взноса, а также акцентируют внимание на расчете величины тарифа.

Сейчас работодатели платят за своих сотрудников страховые взносы в сумме 30% от зарплат в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС.

По информации Минтруда, в конце апреля около 3, 7 миллиона россиян не имели работы, а на учет в центрах занятости встали почти 950 тысяч человек. Такими темпами количество безработных в России может достигнуть 5-6 миллионов человек.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...