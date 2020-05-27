Первая отправка призывников из Новосибирска пройдет в конце мая

Первая отправка призывников из Новосибирска для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации состоится 29 мая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Работа призывного пункта организована в особом порядке: ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, у призывников проводится термометрия тела, выдаются индивидуальные средства защиты – маски, бахилы, руки обрабатываются антисептиком.

С помощью подразделений РХБ защиты проводится регулярная обработка помещений, мебели дезинфицирующим раствором. Все призывники пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

«Большая разъяснительная работа была проведена с родителями призывников, которые высказывали беспокойство из-за пандемии вирусной инфекции. Сами молодые люди настроены на службу в Вооруженных Силах, многие изъявили желание служить в научных ротах и президентском полку», — сказал военный комиссар Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Денис Ильин.

Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в соцсетях сообщила, что в Новосибирской области врачи осматривают призывников без перчаток, юношей могут запустить без маски.

Для прохождения военной службы в ВС РФ с Новосибирской области в рамках призывных мероприятий будет направленно свыше 1,8 тысячи человек.