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Первая отправка призывников из Новосибирска пройдет в конце мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Первая отправка призывников из Новосибирска для прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации состоится 29 мая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Работа призывного пункта организована в особом порядке: ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, у призывников проводится термометрия тела, выдаются индивидуальные средства защиты – маски, бахилы, руки обрабатываются антисептиком.

С помощью подразделений РХБ защиты проводится регулярная обработка помещений, мебели дезинфицирующим раствором. Все призывники пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

«Большая разъяснительная работа была проведена с родителями призывников, которые высказывали беспокойство из-за пандемии вирусной инфекции. Сами молодые люди настроены на службу в Вооруженных Силах, многие изъявили желание служить в научных ротах и президентском полку», — сказал военный комиссар Октябрьского района и Центрального административного округа Новосибирска Денис Ильин.

Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» в соцсетях сообщила, что в Новосибирской области врачи осматривают призывников без перчаток, юношей могут запустить без маски.

Для прохождения военной службы в ВС РФ с Новосибирской области в рамках призывных мероприятий будет направленно свыше 1,8 тысячи человек.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...