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Эксперт перечислил опасности простой воды в омывателе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Pixabay

Использование обычной воды для омывания стекол в автомобиле нежелательно: она плохо очищает поверхность, а также может покарябать ее, сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин.

«Главный недостаток очень серьезный: вода плохо моет стекла! С пылью она, конечно же, разделается легко, но вот любые смолы — тополиные почки, битумные капли и т.п., а также жир (раздавленные в пути мухи и прочие существа) ей не поддаются», — написал Колодочкин в статье журнала «За рулем».

Из-за этого дворники усиленно машут, и их рабочая кромка «уродуется». Кроме того, в воде присутствуют соли металлов, которые оседают на крыльчатке насоса, а также засоряют всю систему — особенно инжекторы. Также абразивные частицы «обычной» воды царапают ветровое стекло, ухудшая видимость.

Эксперт поставил под сомнение эффективность народных средств, когда в воду добавляют средство для мытья посуды или кондиционер для белья. В первом случае существует опасность повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля, а смесь с кондиционером для белья не показала хорошие моющие способности

Эксперт посоветовал приобретать обычные канистры с омывающей жидкостью или же использовать концентрат.

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