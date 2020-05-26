Попова обозначила срок действия масочного режима в России

Россиянам необходимо будет соблюдать масочный режим в ближайшие один - два месяца, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что риск заражения остается, несмотря на стабилизацию ситуацию.

«На сегодняшний день, планируя следующие три месяца, для кого-то это отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается. Главное, что нужно помнить - что в любом случае нужно будет соблюдать требования, и скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», — цитирует ТАСС Попову.

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По ее словам, «нам придется соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке и обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть».

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизируется. «Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации стабилизируется, это совершенно безусловный факт. Ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается», — сообщила она.